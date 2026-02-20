LAZER

Prefeitura inaugura o 95º campo de grama sintética de Salvador

Arena Amado é localizada no canteiro central da Avenida Gal Costa, no bairro de Nova Sussuarana

Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:52

Prefeito Bruno Reis participou de entrega de nova área de lazer Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador chegou a marca de 95 campos de grama sintética inaugurados na cidade. Nesta sexta-feira (20), foi entregue a Arena Amado, também conhecida como Campo da Jamaica, no canteiro central da Avenida Gal Costa, no bairro de Nova Sussuarana. Outros 32 espaços desse tipo estão prontos para entrega, totalizando 127 campos construídos.

Em seu discurso durante a inauguração de mais um equipamento, o prefeito Bruno Reis lembrou que a reforma e a construção de campos nos bairros da capital baiana integram uma política municipal de esportes ampla e estruturada, com diversas ações e programas.

“Não tem no Brasil uma prefeitura com uma política de esportes tão consistente como a nossa. Com tantos projetos inovadores e verdadeiros cases de sucesso, como o Viva Esporte e o Bolsa Atleta. Temos também a ajuda de custo, para os atletas viajarem, que é outro programa fantástico. Fora as arenas e ginásios que nós construímos”, ressaltou.

O chefe do Executivo municipal destacou ainda que, no segundo semestre deste ano, a cidade ganhará um espaço para grandes eventos esportivos: a Arena Multiuso, em construção na orla da Boca do Rio. Segundo o prefeito, além de promover saúde e lazer, o esporte é também uma importante ferramenta de inclusão social. A Arena Amado contou com um investimento de aproximadamente R$ 500 mil.

“Todo mundo sempre pergunta como é que a prefeitura pode ajudar na questão do enfrentamento ao crime e às drogas. Está aqui um grande exemplo. Através de arenas como essa, estimulando a prática esportiva. A gente sabe que um campo como esse tem a capacidade de estimular os jovens a sonharem com a perspectiva de uma profissão”, pontuou.