Responsável por manter estufa de maconha em destino turístico da Bahia é preso

Elaine Sanoli
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:38
Uma estufa de maconha foi encontrada pela polícia nesta sexta-feira (20), às margens do Anel Viário, em Porto Seguro, no sul do estado. Um homem foi preso em flagrante durante a Operação Cultivo Ilegal.
No imóvel, foram encontrados ao menos 20 pés de maconha, além de uma estrutura equipada com sistema de refrigeração e materiais utilizados para o plantio e a manutenção da droga.
Estufa com 20 pés de maconha é desarticulada em Porto Seguro
O responsável pelo local, um homem de 26 anos, foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele segue à disposição da Justiça baiana.
As investigações da 10ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, com o apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Descobrimento) e da Delegacia Territorial de Porto Seguro, ainda estão em andamento a fim de identificar e localizar outros possíveis envolvidos.