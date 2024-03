EDUCAÇÃO

Prefeitura inicia obras de reconstrução da Escola Municipal do Calabetão

As obras permitirão um incremento de mil vagas na escola

Publicado em 26 de março de 2024 às 17:02

A Prefeitura de Salvador iniciou as obras de reconstrução de uma nova Escola Municipal do Calabetão Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador iniciou nesta terça-feira (26) as obras de reconstrução de uma nova Escola Municipal do Calabetão, com investimento de R$14 milhões. A atual estrutura possui seis salas de aula e atende 236 alunos. O novo prédio da escola terá 18 salas de aula climatizadas, o que permitirá um incremento de 1 mil novas vagas, passando a acolher 1.260 crianças do bairro.

Além da capacidade ampliada, a futura unidade de ensino terá quadra poliesportiva com vestiários e auditório para 118 pessoas, entre outras melhorias que integram o novo padrão adotado pela Prefeitura.

O prefeito Bruno Reis esteve no local ao lado do secretário municipal da Educação (Smed), Thiago Dantas, para assinar a ordem de serviço da intervenção, que faz parte do pacote de ações em comemoração aos 475 anos da capital baiana, que faz aniversário no próximo dia 29 de março.

A nova estrutura terá mais de 3 mil metros quadrados de área construída. Além das melhorias já citadas, terá sala de dança, áreas para recreio coberto e descoberto, sala de professores e refeitório mobiliado. A pedido da comunidade, a Escola Municipal do Calabetão passará a se chamar Escola Municipal Joselita Capinan do Calabetão, nome de uma liderança que lutou pela reforma da unidade de ensino.

Titular da Smed, Thiago Dantas afirmou que a expectativa é ter a nova escola funcionando já no começo do próximo ano letivo. “A gente vê aqui que a estrutura atual não é condizente com o padrão que a Prefeitura quer para a nossa educação. Então, hoje a gente dá início a um grande sonho da comunidade do Calabetão, com tudo o que tem de melhor em termos de infraestrutura escolar. Agora é tocar a obra para no ano que vem começarmos o ano letivo com essa obra entregue para as famílias”, disse.

Atualmente, a escola oferece Educação Infantil ao Fundamental I. Com a construção da nova escola, passará também a abrigar alunos do Fundamental II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Enquanto as obras são realizadas, as crianças vão estudar numa estrutura alugada no final de linha do Calabetão.