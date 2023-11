Prefeitura investe R$ 76 milhões na construção da primeira maternidade de Salvador

Maternidade municipal será no antigo Hospital Salvador. Crédito: Valter Pontes/Secom

O valor investido pela Prefeitura de Salvador na construção do Hospital Maternidade e da Criança (HMC) será de R$76 milhões. A unidade de saúde é a primeira maternidade municipal da capital baiana. Com isso, a atenção à saúde da mulher, gestante e do recém-nascido, ganharão uma nova tônica a partir de 2024.

A expectativa é de que o equipamento seja entregue no segundo semestre do próximo ano, sendo instalado no imóvel do antigo Hospital Salvador, no bairro da Federação. A nova unidade de saúde será um empreendimento totalmente gratuito com uma estrutura três em um: maternidade, centro de cirurgias eletivas para as mulheres e UPA 24h para as crianças.

Ao todo, serão 200 leitos clínicos e de Unidade de terapia intensiva (UTI): 96 leitos de maternidade; 37 divididos entre internação geral e UTI pediátrica; 51de internação geral e de terapia intensiva; e 16 de internação e atendimento ambulatorial. Tudo será distribuído em uma área de 12 mil metros quadrados, com oito andares, além de térreo e subsolo.

O número de atendimentos emergenciais ainda não foi divulgado, mas a vice-prefeita de Salvador e secretária de Saúde do município, Ana Paula Matos, projeta uma guinada no atendimento ao público-alvo e a inserção de Salvador na lista de referências à saúde da mulher e do recém-nascido no Brasil.

“A população precisa de tranquilidade e de políticas públicas no nascer, com mães recebendo a devida assistência e tendo a possibilidade do parto natural e humanizado [...] [com] tantos equipamentos em um lugar só, visando preservar a vida da família e com um olhar bem especial para as crianças e para as mulheres [isso será garantido]”, ressalta a gestora.

Além do atendimento à mulher gestante - no pré-natal, parto e puerpério - e ao recém-nascido, o HMC contará com um prédio anexo com auditório, hospital escola, administração, farmácia e almoxarifado. A ordem de serviço da obra foi assinada nesta quarta-feira (29), pelo prefeito Bruno Reis.

“Com fé em Deus, no segundo semestre do ano que vem, vamos estar entregando mais um hospital a cidade - o segundo da prefeitura. Vamos avançar para o terceiro com o Sagrada Família. Para quem achava que a gente não tinha condições de ter um hospital, estamos indo para o terceiro”, destaca Bruno Reis.

Atendimento antecipado

Apesar da previsão para conclusão do novo hospital ser prevista para o segundo semestre de 2024, alguns atendimentos começarão antes, porque a entrega ocorrerá em etapas, como aconteceu com o Hospital Municipal, na Boca da Mata.

Segundo a vice-prefeita, a primeira etapa deve ser entregue entre junho e julho, e será a maternidade. “Até o final do ano que vem estará tudo inaugurado, mas o prazo da maternidade, em si, é no final do primeiro semestre [de 2024]”, afirmou Ana Paula.

Resgate do abandono

Os passos para a construção da primeira maternidade municipal da cidade tiveram início em março deste ano, quando a prefeitura de Salvador assinou a ordem de serviço para a desapropriação do antigo Hospital Salvador. Até então, o imóvel estava inativo e caindo aos pedaços, como o CORREIO mostrou em outubro de 2022.

O prédio era de administração privada e estava inativo pelo menos desde 2018, quando, segundo moradores da região, o Hospital Salvador foi desativado. Em 2020, a prefeitura requisitou a posse e transformou o imóvel em unidade de saúde durante a pandemia, até novembro de 2021.

Com isso, o local voltou a situação de abandono e se tornou ponto de circulação de pessoas em situação de rua. Em outubro do ano passado, sofreu um incêndio e se tornou um cenário de filme de terror. O teto cedeu, fios ficaram expostos no chão, havia estilhaços de vidro em todo canto, portas arrancadas e dezenas de equipamentos amontoados foram alguns dos detalhes que mais chamavam atenção.

Em avaliação recente para a construção do novo hospital, o diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, identificou outros problemas. “Com o passar do tempo identificamos escoras oxidadas, [assim como em] vários pilares. Com certeza, essa destinação que o prefeito Bruno e a vice-prefeita e secretária da Saúde, Ana, oferecem a cidade é o melhor presente que podem dar para toda a região e para Salvador”, destacou o gestor.

Em discurso emocionado, o chefe do Executivo municipal trouxe relatos da própria história de vida, lembrando que o antigo Hospital Salvador foi o local onde a mãe dele faleceu em 1986: “Onde ela perdeu a vida, estamos construindo um grande hospital que salvará milhares de crianças e filhos de nossa cidade”, ressaltou Bruno Reis.

No total, a administração municipal investirá quase R$140 milhões para o HMC, sendo R$ 76 milhões apenas para a obra, R$32 milhões para desapropriação e mais R$30,5 milhões para aquisição de equipamentos e mobiliários, cuja licitação está em andamento.