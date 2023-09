Estações de Salvador ganham 30 bicicletas elétricas

30 novas bicicletas elétricas farão parte da mobilidade de Salvador. Crédito: Marina Silva/CORREIO

A partir de agora, a mobilidade urbana de Salvador ganha um reforço especial: 30 bicicletas elétricas estarão disponíveis nas estações espalhadas pela capital baiana. A entrega das primeiras bicicletas elétricas públicas da cidade foi feita pelo prefeito Bruno Reis durante a abertura do IV Fórum Salvador Vai de Bike, que acontece no Shopping da Bahia, no L3. A previsão é de que elas já estejam nas estações na cidade nesta sexta-feira (1º).

Ao todo, 200 bicicletas deste tipo estarão disponíveis na capital baiana até o final deste ano. As elétricas têm o mesmo funcionamento das outras 430 bicicletas mecânicas que já estão disponíveis na cidade. O diferencial é que elas são recarregáveis e serão colocadas nas ruas com as cargas já completas. Cada carga é suficiente para percorrer 60 quilômetros e as bicicletas chegam a velocidade de 25 km/h.

“As 30 bicicletas que estarão disponíveis para a população vão ajudar a enfrentar as características da nossa cidade, que tem uma topografia irregular. Já temos as conexões com os planos inclinados e agora temos essa possibilidade. Chegaremos em 31 de dezembro com 200 bicicletas elétricas em Salvador”, comemora o prefeito Bruno Reis. A entrega é um marco na comemoração dos dez anos do Movimento Salvador Vai de Bike.

Apesar de a cidade ainda não contar com estações que possibilitem que as bicicletas sejam recarregadas, a expectativa é que até o final do ano algumas sejam concluídas. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Salvador com o Itaú e a Tembici.

“O usuário que quiser usar precisa baixar o aplicativo Bike Itaú e escolher seu plano. Para retirar a bicicleta elétrica, o usuário paga um adicional de R$4,90 por 15 minutos no plano avulso ou R$3,50 nos planos mensal e anual”, explica Juliana Minorello, diretora da Tembici.

Plano Cicloviário

Durante o evento, o prefeito Bruno Reis anunciou que o Plano Cicloviário de Salvador será lançado neste mês. O objetivo é colocar em prática soluções eficientes que ajudem a melhorar a experiência dos ciclistas na cidade.

Mais 30 quilômetros de ciclofaixas serão construídos, o que vai conectar vias exclusivas para bicicletas que já existem na cidade. O plano também prevê que Salvador tenha 750 quilômetros de ciclofaixas até 2033. Hoje, são 300 quilômetros na capital.