Prefeitura lança guia de afroturismo de Salvador nesta segunda (20)

O evento será realizado às 9h, no auditório da Casa das Histórias de Salvador, na Rua da Bélgica, no Comércio.

A ação reúne 30 pontos de visitação e 11 roteiros de experiência afrocentrados, e faz parte do Plano de Desenvolvimento do Afroturismo, desenvolvido pela Prefeitura através das secretarias municipais de Cultura e Turismo (Secult) e da Reparação (Semur), com apoio do Prodetur Salvador.