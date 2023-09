Prefeitura leva Saúde nos Bairros ao Cabula nesta quarta-feira (6)

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde, segue com o programa Saúde nos Bairros, que, desta vez, contempla a localidade do Cabula, com uma gama de procedimentos voltados ao bem-estar da comunidade. A vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos, fará o lançamento da ação nesta quarta-feira (6), às 9h, na Rua 25 de maio, saída do hospital Roberto Santos, no campo de futebol do bairro.



Os moradores do Cabula e adjacências terão acesso a consultas médicas especializadas, consultas pediátricas aos sábados, urologista- (especificamente neste sábado (09)), vacinação, exames laboratoriais e de imagem – USG abdome, articulação, mama bilateral, próstata, tireoide, obstétrica, partes moles, pélvica; eletrocardiograma; ecocardiograma e mamografia bilateral. Além destes serviços, haverá ainda agendamento para preventivo, bem como o fortalecimento da captação de pacientes para realização de cirurgias eletivas, como de vesícula, hérnia, hemorroida e histerectomia.