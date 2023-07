Prefeitura promove mutirão social para atendimento do Cadastro Único

Neste sábado (29), a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) realizará um mutirão de atendimento para inclusões e atualizações do Cadastro Único (CadÚnico).



A ação acontecerá em três diferentes localidades: na sede do serviço, no Comércio, onde funcionará das 7h30 às 16h, na Prefeitura-Bairro de Itapuã, das 8h às 12h, e na Prefeitura-Bairro do Cabula, das 8h às 14h.



No Comércio, o atendimento será exclusivo para cadastro com bloqueio. Já inclusões ou cadastros podem ser feitos nas duas Prefeituras-Bairro. Em Itapuã, o atendimento no local seguirá até o próximo dia 4, das 8h às 16h.