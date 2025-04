NOVA EM FOLHA

Prefeitura reconstrói estrutura de contenção que desabou em acidente no Porto da Barra

Estrutura antiga foi demolida e reconstruída respeitando o projeto original

A Prefeitura de Salvador reconstruiu a contenção que separa a calçada do Porto da Barra e a areia da praia. Em fevereiro, a estrutura desabou durante um acidente. Na ocasião, um homem teria mexido em uma delas durante uma discussão. Ele se desequilibrou, caiu na areia e as 11 estruturas, em um efeito cascata, também desabaram . >

Por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), a prefeitura demoliu as antigas estruturas, que já apresentavam sinais de deterioração por conta da porosidade do concreto. Elas apresentavam fissuras, trincas e oxidação das ferragens que, conforme indicou o laudo técnico, contribuiu para o colapso parcial da estrutura. >

As novas contenções foram erguidas respeitando o projeto original, assim como a balaustrada. Houve resgate do visual histórico da região, mas com melhorias: a estrutura de sapata e ferro agora possui uma base mais firme, o que torna a balaustrada mais segura do que a anterior. >