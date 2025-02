CLIENTES AFETADOS

PF inicia operação para evitar desvio de celulares pelos Correios na Bahia

Prejuízo da empresa chega a R$ 270 mil por indenizações de objetos desviados

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (11) a Operação Rota de Colisão para reprimir o desvio de objetos postais do Centro de Distribuição dos Correios (CDD), em Ilhéus, no sul da Bahia. A ação acontece em meio à divulgação de dados que aponta que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem prejuízo de R$ 270 mil em indenizações pagas devido aos desvios das mercadorias, sobretudo aparelhos celulares. >

Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Federal da Subseção Judiciária do município, a fim de obter novos elementos probatórios. No curso das investigações foram reunidas evidências de que parte das mercadorias desviadas do fluxo postal foram revendidas no comércio da cidade.>