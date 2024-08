NESTE DOMINGO (11)

Presentes para o Dia dos Pais estão mais baratos neste ano; veja opções de até R$ 150

Quem deseja presentear neste Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (11), terá uma boa surpresa quando for às compras. Isso porque os itens mais procurados no período registram queda de até 10% em comparação com a mesma data do ano passado. É o que aponta o levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA).