ELEIÇÃO 2024

Presidente do Solidariedade deixa partido e se filia ao PSDB para apoiar Bruno Reis

“Não tem mais nada lá (no Solidariedade de Salvador).Na verdade, os olhares (da sigla) não estavam voltados para Salvador. Eu fiz o trabalho e não foi valorizado. Eu não queria ir com Geraldo, o presidente (do Solidariedade Bahia, Luciano Araújo) queria porque queria. Eu queria candidatura própria, e ele monocraticamente tomou a decisão de ir com Geraldo”, declarou Adriano Meireles.