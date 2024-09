CONFIRA

Previsão do tempo aponta possibilidade de chuvas essa semana em Salvador

Temperaturas oscilaram entre 21 e 30 graus celsius

Da Redação

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 13:57

Previsão do tempo Crédito: McLittle Stock | Shutterstock

A massa de ar quente e úmido que está pairando em Salvador promete uma semana de tempo predominantemente firme, segundo o informe meteorológico da Defesa Civil de Salvador (CODESAL). Com baixa probabilidade de chuvas, a possibilidade de precipitação é com a vinda de ventos úmidos do oceano Atlântico.

No início da semana, entre segunda-feira (16) e terça-feira (17), o céu estará de claro a parcialmente nublado, com apenas 10% de chance de chuvas. A mínima é de 21 graus celsius na segunda e 22 graus na terça, com máxima de 30 graus em ambos. Os ventos estarão a 22km/h na segunda, e 24kim/h na terça.

Já na quarta-feira (18), a chance de chuvas sobe para 40%, com céu parcialmente nublado e chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia. A temperatura oscila entre 22 e 28 graus celsius, e os ventos ficam a 26km/h.

Na quinta-feira (19), o céu volta a abrir, estando de claro a parcialmente nublado, com 20% de probabilidade e poucas chances de chuvas. A amplitude térmica vai de 22 a 29 graus celsius, e os ventos estarão a 24km/h.

Na sexta-feira (20), o céu segue claro a parcialmente nublado, com 20% de chuva e temperatura de 22 a 28 graus celsius. Os ventos ficam a 22km/h.

No sábado (21), a chance de chuvas cai para 10%, com céu claro a parcialmente nublado com poucas chances de chuvas e temperatura de 22 a 30 graus celsius. Os ventos estarão a 24km/h.

Por fim, no domingo (22), a probabilidade de chuva cresce para 30%, com céu parcialmente nublado e precipitação a qualquer hora do dia. As temperaturas estarão entre 22 e 29 graus celsius, e os ventos, a 26km/h.

A CODESAL reserva a possibilidade de alterações na previsão semanal, e recomenda o acompanhamento dos informes diariamente.