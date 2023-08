PRF intercepta carga irregular de celulares e encaminha caso à Receita Federal

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na BR 116, revelou uma ocorrência de descaminho envolvendo uma carga irregular de telefones celulares.



Durante a abordagem a um ônibus, que operava na linha São Paulo-Caruaru, as autoridades identificaram uma situação suspeita e durante o procedimento de inspeção de uma bolsa se depararam com os aparelhos apreendidos.



Agentes de fiscalização notaram a presença de uma bolsa localizada na caixa de fusíveis do veículo. A abertura da bolsa revelou uma caixa de isopor, contendo 20 telefones celulares, modelo iPhone 11. Embora os aparelhos não estivessem dentro de suas embalagens originais, também não apresentavam sinais de uso.