Primeira eleição de Pindobaçu teve dois meios-irmãos disputando a prefeitura

Pai deles teve três esposa e 30 filhos

Gil Santos

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 22:59

Desde 1963, quando foram descobertas as primeiras pedras preciosas na Serra da Caraíba, a cidade de Pindobaçu tem sido considerada a capital das esmeraldas. Crédito: Divulgação

De um lado Emílio Hilarião Filho e, do outro, Antônio Palmeiras. Os dois foram candidatados a vaga de primeiro prefeito da história de Pindobaçu, no Centro-Norte da Bahia que, mais tarde, seria considerada a cidade das esmeraldas. O ano do pleito foi 1955 e teve alguns pontos inusitados. Para início de conversa, os dois eram meios-irmãos. O tempo era dos coronéis e o pai deles, Emílio Hilarião, tinha três mulheres com as quais teve 30 filhos.

Emílio era uma figura conhecida e respeitada na região. Ele atuou como conselheiro, intendente de Pindobaçu e teve um papel importante no processo de emancipação do município. Além dos Hilarião, também foi patriarca dos Palmeiras e dos Silva. O sargento da Polícia Militar, cordelista e poeta Heronaldo Ramos estuda a história da região há 14 anos e têm uma série de documentos sobre Pindobaçu.

"Foi uma disputa tumultuada, porque a cidade era pequena, mas não houve tragédias. O pai foi contra as candidaturas, porque ele não queria que tivesse uma disputa entre os filhos. Antônio Palmeiras venceu e conseguiu governar por dois mandatos. Mais tarde, o filho dele também conseguiu ser prefeito. Os Hilarião não conseguiram a prefeitura, mas foram eleitos diversas vezes para a Câmara Municipal", disse.

No primeiro mandato de Antônio Palmeiras foi construído o cemitério, a ponte e feitas outras obras de infraestrutura. A influência dos Palmeiras e dos Hilarião se estendeu com o crescimento de Pindobaçu. Na Câmara Municipal, eles tiveram representantes até a década de 1990, e na prefeitura o último gestor foi Hélio Palmeira, que governou entre 2017 e 2020. Os integrantes alcançaram cargos de desembargador, membros do alto clero e lideranças empresariais locais.

Os casamentos entre as famílias foi inevitável. O advogado Hermes Hilarião, que é bisneto e ao mesmo tempo tataraneto do patriarca por parte de mãe e de pai, conta que sente orgulho de Emílio Hilarão e da luta da família para o desenvolvimento da cidade.

"Ele foi fundamental na emancipação do município e para mim é um motivo de muita honra e de muito orgulho. Embora eu não resida mais na cidade, quem convive comigo sabe do meu vínculo histórico e das minhas raízes. Muito do que levo para a vida vem justamente da minha origem e de todo o histórico da cidade. Ainda tenho muitos amigos, familiares e convivência com o município", disse.

Bamburrar

A história de Pindobaçu sofreu um novo revés em 1963, quando um pequeno agricultor que estava limpando o terreno encontrou pedras verdes e brilhantes no terreno, junto com o capim. Ele entregou as peças para uma autoridade local. Eram esmeraldas. A notícia espalhou como pólvora e, em questão de meses, a cidade foi invadida por garimpeiros de todo o estado em busca de pedras preciosas.

O representante da Cooperativa Mineral da Bahia (CMB), organização responsável pela extração das pedras na Serra da Carnaíba, em Pindobaçu, Lucivaldo Cunha explicou que, até meados década de 1970, a região viveu o auge da extração. Nesse período, surgiu o termo Bamburrar, usado com o mesmo significado de enriquecer, e muitos garimpeiros bamburraram ou tentaram bamburrar. O pai dele foi um dos homens que tinham essa esperança.

"Quando eles alcançaram o quartzo, na profundidade da terra, encontraram dificuldades para continuar as perfurações. Em 1981, surgiu o garimpo em Campos Verdes, em Goiás, e muita gente correu pra lá, meu pai, inclusive. No convívio com outros garimpeiros, os baianos aprenderam a como passar pelo quartzo e alcançar as esmeraldas que estavam abaixo da rocha, e voltaram para Pindobaçu", conta.

A atividade foi retomada e novas pedras foram extraídas. A cooperativa surgiu em 2006, com o objetivo de salvaguardar os direitos dos trabalhadores. São 81 minas na região, sendo que 46 estão ativas, onde cerca de 600 pessoas trabalham no garimpo. Em 2023, foram extraídas 435 toneladas de xisto, que é o material bruto onde fica a esmeralda.

A cooperativa estima que 10 mil pessoas são impactadas pelo garimpo, principalmente, o comércio. Apesar da movimentação, a prefeitura de Pindobaçu informou que a extração de esmeraldas tem pouco repercussão na receita do município, porque o comércio de pedras preciosas é realizado nas cidades vizinhas, como Campo Formoso, por conta da infraestrutura.