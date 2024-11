HISTÓRIA

Primeira grande obra fotográfica da Bahia será tema de curso gratuito

Ministrada pelo historiador Daniel Rebouças, atividade analisará obras de Guilherme Gaensly

Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 13:06

Elevador Lacerda em sua formação inicial Crédito: Imagem de Guilherme Gaensly/Divulgação

Datado entre os anos de 1873 e 1875, um registro que é considerado a primeira grande obra fotográfica da Bahia será tema de um curso online e gratuito do Instituto Flávia Abubakir. A imagem em questão é do Elevador Lacerda em sua formação inicial, fotografada pelo suíco-brasileiro Guilherme Gaensly (1843-1928), que marcou a história visual do Brasil.

Ministrado pelo historiador e professor Daniel Rebouças, nos dias 12 e 14 de novembro, o curso tem o objetivo de aprofundar a análise sobre como as fotografias de Gaensly não só documentaram a Bahia do século 19, mas também ajudaram a consolidar representações simbólicas e políticas da jovem nação brasileira, contribuindo para um imaginário visual de poder e beleza.

"Primeiramente, queremos divulgar uma memória visual, no caso fotográfica, torná-la cada vez mais conhecida e ampliada, da nossa fotografia no século 19. Estou recuperando, talvez, o principal fotógrafo que a gente tem em termos de menção de obra e de diversidade de temas", disse o professor, que é pesquisador associado do Instituto Flávia Abubakir.

A atividade integra o projeto 'Capítulos do retratismo na Bahia', uma iniciativa que explora a linha de pesquisa 'A Bahia e o mundo das imagens (séculos 19 e 20)'. Com direito a certificado, o curso é voltado para historiadores, geógrafos, comunicadores, fotógrafos, professores, estudantes e pessoas interessadas em fotografias. As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição. A atividade tem vagas para 100 participantes.

"É começar a discutir a importância desse trabalho (de Gaensly) para gente entender nossa memória visual, como a gente se representa, como a gente foi representado, como as imagens podem ou não influenciar a visão que a gente tem sobre nós mesmos, enquanto lugar no Brasil ou enquanto identidade", complementou.

http://www.institutoflaviaabubalir.org/ Crédito: Guilherme Gaensly/Divulgação

Guilherme Gaensly morou na Bahia por mais de duas décadas. Ele tem uma tradição famosa em retratos de pessoas, trabalho e fotografias do povo negro. No entanto, o foco do curso é sobre os álbuns comerciais produzidos pelo suíco-brasileiro na capital baiana. "Gaensly representa um dos grandes nomes de artistas e fotógrafos que nos deram um repertório de representação visual sobre a Bahia e também sobre o Brasil. A ideia do curso é mostrar que muito do que a gente conhece de imagem antiga da Bahia vem dele", explicou.

"No primeiro dia, vamos falar sobre formação de paisagens, como o nosso território era representado, e no segundo será analisado a relação que isso tem com a política e a formação do Brasil. O tema é o lugar da Bahia na formação do Brasil", continuou Daniel Rebouças. No curso, cerca de 20 imagens de Gaensly serão analisadas. O Abubakir, no entanto, possui mais de 200.

Vista do Largo do Teatro e do teatro São João Crédito: GuilhermeGaensly/Divulgação

Daniel Rebouças Carvalho é historiador, escritor e consultor. Mestre e Doutor em História pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), ele é autor de seis livros de História e de Iconografia da Bahia, com destaque para as obras "História do Petróleo na Bahia" (2010, em coautoria com Cid Teixeira e Fernando Oberlaender"); Salvaldor: uma Iconografia através dos séculos (2015, em co-autoria com Fernanda Terra e Francisco Senna); "Indústria na Bahia: um olhar sobre sua História" (2017); "A Cidade Da Bahia e a Eletricidade "(Em coautoria com Fernando Oberlaender e Juliana Barreto, 2018).

Historiador e escritor Daniel Rebouças Crédito: Divulgação

Sobre o Instituto Flávia Abubakir

Fundado em 2021 por Flávia e Frank Abubakir, o Instituto Sociocultural Flávia Abubakir é uma entidade privada sem fins lucrativos que apoia projetos sociais e culturais em Salvador, como escola e centro de saúde comunitários. Além disso, o instituto preserva um vasto acervo histórico e artístico com itens dos séculos XVI ao XXI, promovendo a digitalização e acesso online para pesquisadores e o público, contribuindo para a valorização da memória cultural e histórica do Brasil.

Serviço

Poder e Encanto: A Fotografia de Guilherme Gaensly na Bahia (Século 19)

Data: 12 e 14 de novembro

Horário: 18h30 às 21h

Formato: Online e gratuito (com certificação)

Cronograma:

Aula 01

- Introdução: Guilherme Gaensly e o início da fotografia no Brasil (1839-1881)

- Primeiras visualidades fotográficas sobre a Bahia: Victor Frond (1858), Benjamin Mulock (1859) e Rafael Ordonez (1862)

Aula 02

- A Bahia de Gaensly? Um olhar sobre o álbum “Vue da Bahia” e a série “Grande Collection de Vue da Bahia”