BIOCOMBUSTÍVEIS

Primeira vez: Acelen extrai óleo de macaúba em escala industrial

Feito histórico foi alcançado com uso de tecnologia inédita

Donaldson Gomes

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 19:08

Extração do óleo é feita com tecnologia inédita Crédito: Divulgação

A Acelen Renováveis, empresa de energia criada pelo fundo Mubadala Capital, anunciou a primeira extração de óleo em fluxo contínuo em escala industrial da macaúba no Acelen Agripark - Centro de Inovação Tecnológica Agroindustrial da companhia, em construção na cidade de Montes Claros (MG). O local, que une pesquisa, inovação e tecnologia, nasceu com o objetivo de promover o aumento da eficiência da matéria-prima, garantindo a sustentabilidade em todas as etapas da cadeia. >

A primeira extração industrial de óleo de macaúba é um feito histórico obtido por meio de uma tecnologia inédita. Até então, todos os processos de extração de óleo da macaúba ocorreriam em ambientes laboratoriais, o que impossibilitava a condição de escalabilidade. As linhas de extração, criadas pela equipe de engenharia da Acelen Renováveis e parceiros com larga experiência, tornaram possível a retirada contínua com o desenvolvimento de equipamentos exclusivos e adaptados para a macaúba, alavancando globalmente a indústria no ramo da extração de óleo vegetal.>

Victor Barra, diretor de Agronegócios da Acelen Renováveis, destaca que a conquista comprova que a empresa aposta em uma nova cadeia produtiva, sustentável e de alto impacto. “A primeira extração industrial de óleo de macaúba realizada no Acelen Agripark é algo extraordinário, resultado da combinação entre tecnologia pioneira, inovação e a dedicação incansável da nossa equipe agroindustrial. Estamos criando um legado que combina descarbonização, desenvolvimento sustentável e geração de valor social e econômico”, ressalta, em nota divulgada pela empresa.>

Segundo o executivo, este é apenas o começo de uma trajetória que redefine paradigmas e posiciona a macaúba como protagonista na transição energética global. >

Primeiras mudas >

No mês passado, a Acelen Renováveis deu mais um passo para o futuro da macaúba e da produção sustentável de biocombustíveis, com o plantio das primeiras 85 mudas no Agripark, dentro da atual janela de chuvas na região de Montes Claros. Esse marco simboliza o início de um ciclo de avaliação agronômica detalhada, com foco no desenvolvimento das plantas em condições reais de campo.>

Segundo Victor Barra, essas mudas são fruto do know-how da equipe Agro, que vem aprimorando técnicas de produção para garantir altíssima produtividade e eficiência agronômica. “O Agripark será o grande laboratório a céu aberto para a domesticação da macaúba, viabilizando uma cultura estratégica para descarbonização e a produção de bioenergia em larga escala”, observa o executivo.>

Vale ressaltar que a Acelen Renováveis aposta em um ambicioso e inédito projeto focado na produção de combustíveis renováveis a partir da macaúba, planta brasileira de alto poder energético, que é de 7 a 10x mais produtiva por hectare plantado em comparação à soja. Serão investidos em torno de USD$ 3 bilhões na primeira unidade integrada para produção de combustíveis renováveis, HVO e SAF.>

Da semente ao combustível, a Acelen vai transformar pastagens degradadas em plantações de macaúba para a produção de 1 bilhão de litros de combustíveis por ano em sua primeira planta na Bahia. Vale destacar que os biocombustíveis da Acelen serão totalmente drop in e com potencial de reduzir 80% das emissões de CO2, em comparação aos combustíveis fósseis, isso sem considerar o sequestro de carbono.>