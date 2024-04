INAUGURAÇÃO

Primeiro planetário de Salvador é aberto ao público; saiba como conseguir ingresso

O espaço foi oficialmente aberto ao público nesta terça-feira (2)

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de abril de 2024 às 17:51

Planetário da Ufba Crédito: Divulgação / Ufba

O primeiro planetário de Salvador, instalado no campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no campus da Ondina, foi oficialmente aberto ao público nesta terça-feira (2). Neste mês, o espaço seguirá em fase de testes, com visitação gratuita para as duas sessões que ocorrem todos os dias, de segunda a sexta, às 9h e às 16h. O acesso é por ordem de chegada e cada sessão comporta 85 pessoas.

Quando estiver a pleno vapor, o planetário deverá funcionar todos os dias, das 8h às 20h, e reservará 10 sessões semanais gratuitas para estudantes de escolas públicas municipais e estaduais, e sete sessões semanais para o público interno da Ufba. As sessões abertas para o público em geral serão comercializadas, com receita revertida para a manutenção do próprio planetário. O agendamento da visita deverá ser feito pelo Sympla ou pelo site do planetário.

A experiência na sala com capacidade para 85 pessoas é proporcionada pela projeção de imagem e som através de softwares modernos e conexão com a internet de alta velocidade. A estrutura do planetário, da construção aos equipamentos, foi doada à UFBA por um ex-aluno, Francisco Lacerda Brito, graduado na Faculdade de Direito, astrônomo amador e fundador do Instituto de Astronomia Brito Castelo Branco (IABCB).

A gestão do novo equipamento se dará por meio de parceria estabelecida entre a UFBA, o IABCB e a Associação de Astrônomos Amadores da Bahia. O terreno para a construção do Planetário, situado ao lado da portaria principal do campus de Ondina, na Avenida Milton Santos, foi disponibilizado pela UFBA para a implementação do projeto.

Membro da comissão gestora do Planetário, o diretor do Instituto de Física, Ricardo Miranda, destaca a importância desse tipo de equipamento, que existe em quase todas as capitais brasileiras e será o primeiro de Salvador. “É um local de encantamento das pessoas para a astronomia, em primeiro lugar, e para as ciências, de uma forma geral,” afirma.

Miranda acrescenta que a sessão do planetário “é uma experiência imersiva, com imagem e som de alta qualidade, que desperta nos estudantes a vontade de estudar aquilo o que foi exibido”. O diretor também aponta as múltiplas formas com que o novo equipamento poderá ser utilizado pela universidade: “A tecnologia dos projetores permite a sua utilização em diferentes áreas do conhecimento e poderá servir a todas as unidades de ensino da UFBA”.