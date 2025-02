SALVADOR

Princípio de incêndio atinge museu no Corredor da Vitória

Problema teria acontecido no ar condicionado de uma das salas de exposição

O Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, teve um curto-circuito e um princípio de incêndio na tarde desta terça-feira (18). O Corpo de Bombeiros foi acionado. Não houve feridos, mas o museu foi fechado e deve reabrir somente na manhã da quarta (19). >

O diretor Pola Ribeiro informou em entrevista à TV Bahia que "aparentemente não teve dano a nenhuma obra". O problema teria sido com um ar condicionado no espaço da exposição de Olga Gomez. "Aconteceu um curto circuito na exposição. Começou uma fumaça, foi controlado pelo próprio pessoal da casa. Chamamos os bombeiros porque é uma sala com parede falsa, alguns equipamentos de projeção, então chamamos para darem uma olhada, mas quando eles chegaram já estava controlado o foco, mas ainda tinha muita fumaça", relatou. >