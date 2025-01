VOLTA ÀS AULAS

Procon de Feira de Santana aponta variação de quase 200% no preço do material escolar

Superintendente recomenda pesquisa antes da compra dos itens

Uma pesquisa da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Feira de Santana (Procon) apontou uma diferença de preços de quase 200% no valores de materiais escolares. O levantamento comparou preços de 27 produtos diferentes em em quatro grandes estabelecimentos da cidade: Maskate, Bahia Papelaria, Livraria Dom Pedro II e Dinubia Papelaria.

Para o superintendente do Procon, Maurício Carvalho, as variações exorbitantes de preços observadas são um alerta para que os consumidores adquiram o hábito de comparar os valores antes de realizar suas compras, principalmente durante o período de volta às aulas.

"Com a chegada do início do ano letivo, a busca por material escolar tende a ser mais intensa, o que pode resultar em promoções e descontos, mas também pode levar os consumidores a se depararem com preços mais altos em algumas lojas. Portanto, é essencial que os feirenses fiquem atentos a essas variações para economizar nas compras de volta às aulas", alertou.