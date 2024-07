LEGISLAÇÃO

Procon notifica oito atacadistas em Salvador por descumprimento da lei das sacolas plásticas

Em dois dias de operação, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) notificou oito dos 15 estabelecimentos fiscalizados em Salvador, com base na lei municipal Nº 9.699/2023. A legislação, restrita à capital baiana, determina aos fornecedores da capital baiana a oferta gratuita de alternativas às sacolas plásticas não recicláveis. Iniciada na última segunda-feira (22), a ação segue até esta sexta-feira (26).

Denominada “Sacolas Plásticas em Salvador”, a operação foi criada para fiscalizar o cumprimento da legislação. Pela Lei, os estabelecimentos comerciais estão obrigados também a afixarem placas visíveis com as disposições da legislação, principalmente em relação à gratuidade. Todas essas obrigatoriedades estão sendo fiscalizadas pelo Procon. Os fornecedores notificados recebem as penalidades previstas na Lei e no Código de Defesa do Consumidor (CDC).