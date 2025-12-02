Acesse sua conta
Procura por hotéis para pets cresce até 100% no fim do ano

Cuidados especiais com ceia e fogos marcam o período mais disputado nos hotéis

  • C

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:25

Club do Focinho: No espaço, em Piatã, a demanda de hospedagem chega a crescer 100% na segunda quinzena de dezembro
Club do Focinho: No espaço, em Piatã, a demanda de hospedagem chega a crescer 100% na segunda quinzena de dezembro

Com a proximidade do Natal e do réveillon, tutores de pet que irão viajar já começam - ou deveriam - a programar a vida do cãozinho ou do gatinho neste período festivo.

Esta época do ano é a mais disputada nos hotéis pet. “A demanda de hospedagem chega a crescer 100% na segunda quinzena de dezembro, pois além do verão e das festas de Natal e Réveillon, o período coincide também com as férias de muitos. Ou seja, mais clientes viajam e a opção que eles encontram é hospedar seus pets em hotéis como o nosso“, afirma Luis Fernando Pereira, sócio do Club do Focinho, localizado em Piatã, em Salvador.

Rotinas de recreação, descanso monitorado e medidas contra o estresse dos fogos fazem parte da programação especial desta época.

“Nós temos ceia para os pets, festinha de ano novo (acontece antes da virada do ano), maior monitoramento, natação e serviço de banho”, detalha Fernanda Oliveira, sócia da Hospedagem Afetiva, que fica no bairro de Itapuã.

Tanto Luis Fernando quanto Fernanda deixam claro que a prioridade para hospedagem é de cães que já frequentem rotineiramente os espaços, portanto, caso seja a primeira vez do cãozinho é preciso se apressar. “Temos dois perfis de hospedagens, sendo que a dos cães novos acabam se esgotando logo na primeira semana de dezembro, pois é preciso um tempo para que o cão faça a triagem, a adaptação e a hospedagem teste”, esclarece Luis Fernando.

Hospedagem Afetiva: Comandado pela sócia Fernanda Oliveira, o hotel conta com natação, ceia para os pets e festinha de ano novo
Hospedagem Afetiva: Comandado pela sócia Fernanda Oliveira, o hotel conta com natação, ceia para os pets e festinha de ano novo

E quando bate aquela saudade? “Nós temos um grupo no WhatsApp com todos os tutores e as fotos e vídeos dos pets são encaminhados por lá durante o dia todo. Não temos horários específicos, vamos mandando de acordo com a rotina deles, mas são várias atualizações”, conta Fernanda.

Os preços das diárias, para esta época do ano, variam entre R$ 100 (para alunos da creche) e R$ 120. Há ainda opções de pacotes, com desconto, para períodos acima de 10 dias.

Fogos

Uma das grandes preocupações dos tutores nestes períodos festivos são os fogos de artifício. É preciso ter cuidado também com os riscos na ceia: uva, chocolate, temperos e embutidos podem causar intoxicação.

“Alguns alimentos podem ser oferecidos com moderação, como peito de frango ou peru cozidos sem temperos e ossos, além de legumes cozidos como abóbora, cenoura e chuchu. Algumas frutas também são permitidas, como maçã e melancia sem sementes. Mesmo assim, é essencial considerar o histórico de saúde de cada pet e seguir orientação prévia do médico veterinário”, afirma a médica veterinária Maielle Passos.

A médica veterinária Maielle Passos alerta para riscos nas celebrações de fim de ano
A médica veterinária Maielle Passos alerta para riscos nas celebrações de fim de ano

Sobre os fogos, Maielle alerta: “cães e gatos possuem audição muito mais sensível que a nossa e os fogos produzem sons intensos e imprevisíveis. Para muitos animais, isso é interpretado como perigo, desencadeando ansiedade, medo e comportamento de fuga”. Por isso, a veterinária indica escolher locais com profissionais capacitados e onde o pet já tenha se adaptado previamente. “Além disso, o tutor deve informar detalhadamente o histórico clínico e as necessidades específicas do animal ao estabelecimento”, diz.

Pensando no conforto da beagle Paçoca, a médica veterinária Dellane Tigre escolheu deixá-la no Club do Focinho, local que ela frequenta há quatro anos.

“Minha cadela é hóspede frequente, principalmente nas férias escolares em janeiro, Carnaval e no recesso de São João. A experiência que temos no Club é de 100% de satisfação pois o cão fica em segurança, se alimentando e brincando regularmente e qualquer tipo de dúvida eles entram em contato imediatamente com o tutor. Recebemos fotos e boletins diários das atividades do cão, o que nos deixa mais tranquilos estando longe”, revela Dellane.

Marina Lago Seixas cuida dos pets na casa dos próprios tutores
Marina Lago Seixas cuida dos pets na casa dos próprios tutores

Petsitter

Para cães que, por algum motivo não consigam se hospedar, e especialmente gatos, que não gostam de sair de casa, há opção de petsitter, que cuidam dos animais nas próprias residências dos tutores.

“Durante o fim do ano, costumo cuidar tanto de gatos quanto de cães, mas noto que a maioria dos meus clientes são felinos. Isso porque muitos gatos, especialmente aqueles que nunca saíram de casa, têm um nível de adaptação difícil em ambientes novos, o que torna a hospedagem em hotéis ou até mesmo em casa de familiares um desafio para eles”, conta Marina Lago Seixas.

Diferentemente dos hotéis, não é necessário uma preparação prévia do tutor. “O tutor apenas precisa fornecer as informações essenciais para o funcionamento da rotina do pet: local onde estão remédios, alimentos, brinquedos, coleiras, produtos de limpeza e contatos de veterinários e petshops de confiança, caso seja necessário algum atendimento ou compra durante sua ausência”, diz o estudante de medicina veterinária Thiago Mattos, que atua como petsitter.

Os valores das diárias, segundo Marina e Thiago, variam de R$ 55 a R$ 100, a depender da localização da casa, se haverá ou não necessidade de passeio e da quantidade de animais.

