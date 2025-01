SALVADOR

Procura-se Aparecido: vira-lata recolhido por servidor público se perde novamente

Cãozinho foi visto em ruas da Barra e da Graça

O servidor público Leonardo Reis está em busca de Aparecido, um vira-latinha que ele recolheu há cerca de 20 dias das ruas do Rio Vermelho, em Salvador, e que voltou a fugir no último dia 19.>

Leonardo conta que resolveu levar Aparecido para casa no último dia 9 porque ele estava desorientado, aparentemente perdido, atravessando a rua principal várias vezes, correndo o risco de ser atropelado. "Ele parecia desesperado, quase como se pedisse ajuda às pessoas que passavam por ele. Para piorar, um rapaz tentou afugentá-lo de forma agressiva. Não consegui ignorar e, preocupado com sua segurança, decidi trazer para casa.">

A intenção de Leonardo era achar o tutor do cachorro e, para isso, até fez uma postagem no Instagram: "Cadê meu dono? Me adota?". No dia 19, os dois passeavam numa pracinha e, quando Leonardo tirou a coleira, o cachorrinho fugiu de novo. O servidor conta que correu atrás, mas não o alcançou.>