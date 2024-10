CRIME

Produtor de eventos foi atraído por assassinos na Ribeira, dizem testemunhas

O produtor de eventos João Vitor Silva de Matos, 30 anos, foi atraído pelos assassinos para fora da casa de eventos antes de ser morto a tiros na Ribeira, em Salvador, neste domingo (13) . Na calçada ainda há manchas de sangue e uma cápsula de bala, e moradores contaram que ficaram assustados e surpresos com a audácia dos criminosos.

Era final da tarde e a Avenida Beira Mar estava movimentada. No número 367, uma casa de eventos, estava sendo realizado um show de samba, algumas bandas já tinham se apresentado e outras estavam na programação, enquanto do lado de fora o público se dividia entre bares e restaurantes, banho de mar e passeios na calçada. Muitas crianças aproveitavam o dia de sol. Quando o carro branco encostou na calçada, João Vitor saiu da casa de eventos e antes que pudesse falar alguma coisa, um homem desceu do carro e fez os disparos. Uma testemunha contou que a vítima foi atingida na cabeça.