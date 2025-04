FATAL

Professor baiano de 33 anos morre vítima de meningite bacteriana

Informação foi confirmada pela prefeitura no sábado (5)

Um professor da cidade de Biritinga, na região nordeste da Bahia, morreu após ser diagnosticado com meningite bacteriana. Davidson Souza Brito tinha 33 anos e chegou a ser transferido para um hospital de Feira de Santana. O professor morreu na quinta-feira (3), e o caso foi confirmado no sábado (5).>

A meningite bacteriana é uma infecção bacteriana que afeta o sistema nervoso central. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Biritinga, familiares e pessoas que tiveram contato com Davidson receberam quimioprofilaxia - tratamento preventivo com antibióticos. O paciente foi internado às pressas no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, mas não resistiu. >