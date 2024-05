Professor da rede estadual conquista medalha de ouro em Olimpíada de Matemática

Como resultado do trabalho ,o professor foi condecorado com Medalha de Ouro na Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMbr) e está sendo homenageado pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC), na manhã desta quinta-feira (23), no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador.