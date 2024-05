IF Baiano abre vagas para professor com salários que podem chegar aos R$ 6 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) está com inscrições abertas para professores substitutos. Ao todo, duas oportunidades foram divulgadas, uma na área de Informática e outra em Física. Os salários podem chegar aos R$ 6.356,02 por mês.

As vagas são para nível de graduação, com duração de contrato de 12 meses e carga de 40 horas semanais. Segundo o IF Baiano, a jornada de trabalho poderá ocorrer nos turnos matutino, vespertino e/ou noturno, inclusive aos sábados.