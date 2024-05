PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Maior evento do setor de tecnologia voltado para mulheres está com inscrições gratuitas para as últimas vagas

A terceira edição acontece na terça-feira (21) na Pituba, em Salvador

Da Redação

Publicado em 17 de maio de 2024 às 20:54

O evento ocorrerá no Teatro Módulo, na Pituba Crédito: Ulisses Dumas

O maior evento do setor de tecnologia voltado para mulheres está com inscrições gratuitas para ocupar as últimas vagas disponíveis. A 3ª edição acontece na próxima terça-feira (21) no Teatro Módulo, na Pituba.

As inscrições podem ser feitas no site do evento (https://www.codigom.la/br) e a expectativa da organização é reunir 250 mulheres no encontro.

A programação vai ocorrer em dois turnos. Pela manhã, das 9h às 12h30, a programação traz painéis com palestrantes renomadas no setor. Com o tema "O futuro tech digitado por elas”, ocorrerá discussões sobre a importância da inclusão de mulheres no setor de tecnologia e, também, sobre o papel da Inteligência Artificial (IA) nos dias atuais.

Estão confirmadas no evento Renata Barreto, educadora e estudiosa da convergência entre Educação, Neurociência e Tecnologia; Amanda Lins, técnica de Inteligência Artificial e cientista de dados no CIMATEC com projeto sobre Processamento de Linguagem Natural; Tatiane Nogueira Rios, doutora em Ciência da Computação e professora do Instituto de Computação da Universidade Federal da Bahia; e Vanessa Pontes, analista de Tecnologia Jr. no Banco Bradesco e egressa da Laboratória.

No turno da tarde, as participantes participam de uma oficina, mas as vagas já estão esgotadas. Apoiada pelo Google.org, a Laboratória tem atuação em 11 países da América Latina e já formou mais de 3.800 mulheres em todo o continente, além de possuir como objetivo impactar também as nordestinas.

A parceria estabelece Salvador como uma cidade importante para o projeto no Brasil. Segundo a Unesco, apenas 30% dos profissionais na área de tecnologia são mulheres.

SERVIÇO

O quê: 3ª Edição do Código M em Salvador

Quando: 21 de maio, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h

Onde: Teatro Módulo (Av. Prof. Magalhães Neto, 1177 - Pituba) - Salvador/BA