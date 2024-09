SUSTO

Professor da Ufba fica preso em elevador no IHAC

Leonardo Nascimento passou 35 minutos dentro de elevador no PAF V

Marina Branco

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 11:44

Leonardo Nascimento Crédito: Marina Silva

Um professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) ficou preso dentro de um elevador do campus de Ondina, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (13). Leonardo Nascimento passou 35 minutos dentro do ascensor no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC).

Ele é professor do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) e tem um laboratório de humanidades digitais localizado no IHAC. Nesta manhã, estava indo trabalhar e observar as atividades do laboratório, mas ficou preso no PAF V, pavilhão de aulas que abriga o instituto.

Elevador interditado no IHAC Crédito: Marina Silva

Por 35 minutos, ninguém o socorreu, até que o professor entrou em contato com a Engeltech, responsável pelos elevadores. Funcionários da empresa o retiraram de lá. Segundo Leonardo, estudantes já ficaram presos no elevador em outros episódios, com problemas recorrentes na máquina.

A Ufba foi procurada, mas não deu retorno à reportagem. O CORREIO aguarda resposta.

IHAC Crédito: Marina Silva