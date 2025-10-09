CULTURA E ENTRETENIMENTO

Professor da UFRB lança livro sobre ditadura e telenovela durante congresso em Salvador

II Congresso de História Social da Bahia também terá mesa temática sobre ditadura e repressão

Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:50

O autor busca evidenciar como a mentalidade censória e seus valores de moralidade estavam impregnados nos pareceres que influenciavam na decisão do que era exibido nas telenovelas da faixa das 20h Crédito: Divulgação

No próximo dia 15 de outubro, às 15h, o professor doutor Guilherme Fernandes (UFRB) lançará seu livro “Mentalidade censória e telenovela na ditadura militar”, durante o II Congresso de História Social da Bahia, no Centro de Cultura Vereador Manuel Querino. O espaço fica na praça Thomé de Souza, Centro da capital baiana. O acesso é gratuito.

No livro, o autor busca evidenciar como a mentalidade censória e seus valores de moralidade estavam impregnados nos pareceres que influenciavam na decisão do que era exibido nas telenovelas da faixa das 20h. Também são observados os discursos proferidos na imprensa para entender a visão dos dirigentes do processo censório em relação à telenovela. “Ao analisar as mentalidades, é possível interpretar atitudes e representações coletivas, configurando o estudo de condições objetivas, mas também a forma como os grupos veem e narram sua própria história”, destaca Fernandes.

Além do lançamento do livro, Guilherme Fernandes que é professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) também participará de uma mesa durante o congresso, intitulada “Órgãos de informação, censura e arquivos da repressão: da ditadura à democracia” – junto aos palestrantes e professores doutores Vicente Arruda (UFRJ/LETACI) e Joviniano Neto (UFBA). O debate promete trazer reflexões importantes sobre o papel dos meios de comunicação, a censura e a preservação da memória histórica em um contexto de transição democrática.

A obra tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) e é assinada pela Sagga Editora. O livro é comercializado na plataforma Amazon, mas também está disponível gratuitamente para leitura no link.

O autor

Professor Adjunto do Centro de Artes, Humanidades e Letras e do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFRB, Guilherme Fernandes é doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e jornalista por formação. Realizou estágio pós-doutoral junto ao Programa de Pós-graduação em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Em 2023, recebeu da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) o prêmio Luiz Beltrão na categoria Liderança Emergente. Foi presidente da Rede de Estudos e Pesquisa em Folkcomunicação (Rede Folkcom) e coordenador do GT História das Mídias Audiovisuais da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia (Alcar). É pesquisador do Grupo de Pesquisa Corpo e Cultura (CNPq/UFRB/UFBA). Tem pesquisado e orientado sobre folkcomunicação, censura às diversões públicas e homossexualidades nas telenovelas brasileiras.

Serviço

O que: lançamento livro “Mentalidade censória e telenovela na ditadura militar”

Quando: 15/10/2025, 15h

Onde: II Congresso de História Social da Bahia (Centro de Cultura Vereador Manuel Querino, pça. Thomé de Souza, Centro, Salvador)

Quanto: acesso gratuito