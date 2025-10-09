Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Professor da UFRB lança livro sobre ditadura e telenovela durante congresso em Salvador

II Congresso de História Social da Bahia também terá mesa temática sobre ditadura e repressão

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:50

O autor busca evidenciar como a mentalidade censória e seus valores de moralidade estavam impregnados nos pareceres que influenciavam na decisão do que era exibido nas telenovelas da faixa das 20h
O autor busca evidenciar como a mentalidade censória e seus valores de moralidade estavam impregnados nos pareceres que influenciavam na decisão do que era exibido nas telenovelas da faixa das 20h Crédito: Divulgação

No próximo dia 15 de outubro, às 15h, o professor doutor Guilherme Fernandes (UFRB) lançará seu livro “Mentalidade censória e telenovela na ditadura militar”, durante o II Congresso de História Social da Bahia, no Centro de Cultura Vereador Manuel Querino. O espaço fica na praça Thomé de Souza, Centro da capital baiana. O acesso é gratuito.

No livro, o autor busca evidenciar como a mentalidade censória e seus valores de moralidade estavam impregnados nos pareceres que influenciavam na decisão do que era exibido nas telenovelas da faixa das 20h. Também são observados os discursos proferidos na imprensa para entender a visão dos dirigentes do processo censório em relação à telenovela. “Ao analisar as mentalidades, é possível interpretar atitudes e representações coletivas, configurando o estudo de condições objetivas, mas também a forma como os grupos veem e narram sua própria história”, destaca Fernandes.

Além do lançamento do livro, Guilherme Fernandes que é professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) também participará de uma mesa durante o congresso, intitulada “Órgãos de informação, censura e arquivos da repressão: da ditadura à democracia” – junto aos palestrantes e professores doutores Vicente Arruda (UFRJ/LETACI) e Joviniano Neto (UFBA). O debate promete trazer reflexões importantes sobre o papel dos meios de comunicação, a censura e a preservação da memória histórica em um contexto de transição democrática.

A obra tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) e é assinada pela Sagga Editora. O livro é comercializado na plataforma Amazon, mas também está disponível gratuitamente para leitura no link.

O autor

Professor Adjunto do Centro de Artes, Humanidades e Letras e do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFRB, Guilherme Fernandes é doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e jornalista por formação. Realizou estágio pós-doutoral junto ao Programa de Pós-graduação em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Em 2023, recebeu da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) o prêmio Luiz Beltrão na categoria Liderança Emergente. Foi presidente da Rede de Estudos e Pesquisa em Folkcomunicação (Rede Folkcom) e coordenador do GT História das Mídias Audiovisuais da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia (Alcar). É pesquisador do Grupo de Pesquisa Corpo e Cultura (CNPq/UFRB/UFBA). Tem pesquisado e orientado sobre folkcomunicação, censura às diversões públicas e homossexualidades nas telenovelas brasileiras.

Serviço

O que: lançamento livro “Mentalidade censória e telenovela na ditadura militar”

Quando: 15/10/2025, 15h

Onde: II Congresso de História Social da Bahia (Centro de Cultura Vereador Manuel Querino, pça. Thomé de Souza, Centro, Salvador)

Quanto: acesso gratuito

Com assessoria

Tags:

Cultura

Mais recentes

Imagem - Corpo do artista plástico César Romero é enterrado em Salvador

Corpo do artista plástico César Romero é enterrado em Salvador
Imagem - Leilão do Santander tem casas a partir de R$ 67 mil em Salvador e outras 7 cidades

Leilão do Santander tem casas a partir de R$ 67 mil em Salvador e outras 7 cidades
Imagem - Quer estudar Medicina de graça? Faculdade baiana oferece bolsas integrais; saiba como

Quer estudar Medicina de graça? Faculdade baiana oferece bolsas integrais; saiba como

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador
01

Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador

Imagem - 3 signos vão passar por transformações poderosas após o dia de hoje, 9 de outubro
02

3 signos vão passar por transformações poderosas após o dia de hoje, 9 de outubro

Imagem - Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana
03

Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Imagem - Saiba o que está por trás da venda da Casa D'Itália por R$ 23 milhões em Salvador
04

Saiba o que está por trás da venda da Casa D'Itália por R$ 23 milhões em Salvador