Professor de Filosofia da Ufba é demitido após casos de assédio sexual

No relatório final do processo, aberto em abril de 2022, o acusado foi considerado culpado pelas denúncias de assédio de duas alunas e uma professora da instituição, datadas de 2020, sendo cabível a aplicação da demissão do servidor. Contatadas pelo CORREIO, as estudantes envolvidas no processo não quiseram se pronunciar novamente sobre o assunto. Os docentes também foram procurados mas não houve respostas até o fechamento da matéria.