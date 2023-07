Professores fazem manifestação em Feira de Santana para cobrar juros dos precatórios

Professores da rede estadual estão fazendo uma manifestação em Feira de Santana, no interior da Bahia, para cobrar o pagamento dos juros e mora dos precatórios. O grupo está concentrado na Avenida Presidente Dutra, umas das principais vias do município, com faixas, cartazes e carro de som. Uma nova manifestação será realizada na quinta-feira (27), na porta da Secretaria Estadual da Educação (SEC), em Salvador.



Os precatórios são correções feitas pela justiça para trabalhadores da educação básica de todo o Brasil que estavam na ativa entre 1998 e 2006. Na Bahia, o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) será de R$ 8,7 bilhões, em três parcelas, os professores tem direito a 60% desse montante e o valor será divido por 87 mil contemplados, entre docentes que ainda estão na ativa, aposentados e herdeiros.