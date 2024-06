BAHIA

Professores votam por fim da paralisação na UFRB

Assembleia definiu o encerramento da greve para o dia 26 de junho

Publicado em 19 de junho de 2024 às 09:29

O fim da greve dos professores na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) foi decidido em uma votação realizada entre os integrantes da Associação dos Professores Universitários do Recôncavo (APUR) na manhã desta terça-feira (18).

A assembleia, realizada no campus de Santo Antônio de Jesus, definiu a volta das atividades universitárias para a próxima quarta (26). Apesar disso, o recomeço das aulas só pode acontecer com a atualização do calendário acadêmico, que deve ser divulgada na próxima semana.

A paralisação começou há mais de um mês, com participação de mais de 60 instituições federais de ensino superior (IFES). O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES) projetou o encerramento unificado da greve nacional até o dia 5 de julho, com datas variando de acordo com as votações de cada grupo de professores.

Entre as reivindicações dos grevistas, estão a recomposição do orçamento das universidades e institutos federais, além de um novo reajuste salarial docente, que está em queda desde 2016. Em 2023, os docentes receberam um aumento de 9% no valor do salário.

Na UFRB, as conquistas que levaram ao fim da greve foram relativas. Quanto ao reajuste, a proposta aprovada garante 9% em 2025, e 3,2% em 2026, mas nenhuma porcentagem para este ano.

Serão revogadas também portarias e decisões dos mandatos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, além da implementação do Projeto de Aceleração do Crescimento (PAC) da Educação. O PAC promete o investimento de R$ 5,5 bilhões, somados a R$ 800 milhões destinados à recomposição orçamentária.

Os integrantes dos campi de Santo Amaro e Feira de Santana não foram incluídos nos planos do PAC.