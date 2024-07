CULTURA E EDUCAÇÃO

Programa leva estudantes da rede pública para conhecer museus de Salvador

Nesta quarta-feira (24), as secretarias estaduais da Educação (SEC) e de Cultura (Secult) apresentaram o Programa Estudantes nos Museus em um evento no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC). A iniciativa, que recebe um investimento de mais de R$ 13 milhões, visa incentivar os alunos da rede estadual a explorar o rico patrimônio cultural da Bahia, transformando museus em extensões das salas de aula e promovendo uma educação mais integrada e abrangente.

O evento destacou as atividades que serão oferecidas aos estudantes nos museus de Salvador e do Recôncavo Baiano, com foco em ações socioculturais e educativas. O programa é apoiado pela Fundação Luis Eduardo Magalhães (Flem) e pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).