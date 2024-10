CÂNCER

Programa Prevenir oferece mutirão gratuito de exames de mamografia e PSA

O evento contará com palestra sobre a prevenção dos cânceres de mama e próstata

Marina Branco

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 10:20

O diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta as chances de sucesso do tratamento Crédito: Imagem: Blueastro | Shutterstock

A Clínica Matteoni realizará, em parceria com o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), um mutirão gratuito de exames de mamografia e PSA. As fichas para os exames serão distribuídas durante uma palestra ministrada pela Dra Luciana Matteoni neste sábado (26), às 9h, no auditório da Associação Bahiana de Medicina (ABM), em Ondina.

A palestra tratará de maneiras de prevenção e rastreamento precoce dos cânceres de mama e próstata, e é aberta ao público. Aqueles que assistirem à conversa receberão vouchers válidos até o final do ano para realizar os exames gratuitamente na clínica, localizada no bairro de Ondina. Serão cerca de 200 mulheres e 200 homens.

O projeto é parte do programa do Sicoob “Prevenir: Cuidar é um Sinal de Afeto”, que conta com a parceria da Clínica desde o ano passado, já tendo oferecido também exames gratuitos de elastografia hepática e mapeamento de endometriose. Neste ano, a meta é dobrar o número de mamografias realizadas.

Os exames são voltados para mulheres acima de 40 anos que tenham realizado sua última mamografia há, no mínimo, um ano. Após a palestra, elas devem entrar em contato com a clínica e agendar o atendimento no horário mais adequado.

Já para os pacientes que forem realizar a dosagem de PSA, os critérios de adequação são ter idade a partir dos 45 anos, ou mesmo 40, em casos que possuam histórico familiar de câncer de próstata. Homens negros também poderão realizar os exames mesmo tendo entre 40 e 45 anos, já que a doença possui um risco maior para esta parcela da população.

No caso da dosagem, não será necessário agendar previamente, podendo comparecer a qualquer unidade do Laboratório LPC para realizar o exame durante o horário de funcionamento.

O objetivo principal do projeto é auxiliar no diagnóstico precoce pela oferta de exames e também pela palestra informativa. “A mensagem principal da palestra e do evento é a conscientização da nossa sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de Mama e de Próstata, aumentando desta forma significativamente as chances de cura. É fazer com que as pessoas que participem deste evento possam ser agentes propagadores destas informações”, comentou Luciana Matteoni, palestrante do evento.

Doutora Luciana Matteoni Crédito: Divulgação

No projeto também será realizada a triagem dos pacientes no momento da inscrição, de acordo com as orientações do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Sociedade Brasileira de Urologia.