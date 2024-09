SERVIÇOS MÉDICOS

Programa Saúde nos Bairros atende Sete de Abril nesta segunda (2)

A localidade de Sete de Abril é o mais novo destino do programa Saúde nos Bairros, a partir desta segunda-feira (2), das 7h às 17h. A iniciativa da prefeitura de Salvador está na Rua Felícia, na quadra de esportes, próximo ao Centro de Saúde 7 de Abril, até o próximo dia 13.

Os interessados devem apresentar Cartão SUS, RG e, caso necessário, a guia dos exames pretendidos. Caso não tenha requisição, o paciente passará por consulta clínica no próprio local e realizará os exames.

O Saúde nos Bairros também está presente no Jardim das Margaridas, próximo à USF Jardim das Margaridas, e no bairro do Calabetão, na Rua Alcântara, em frente ao campo de futebol. Em ambos os locais o serviço segue até o dia 6 de setembro.