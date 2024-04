SEMANA DE FESTA

Programação em comemoração ao Dia do Exército tem atividades culturais em Salvador

As atividades envolvem demonstrações militares, atividades para crianças e prestação de serviços médicos

Da Redação

Publicado em 16 de abril de 2024 às 21:20

Exército Brasileiro Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Comando da 6ª Região Militar (6ª RM), Região Marechal Cantuária, divulgou a programação das comemorações do Dia do Exército, em Salvador. As atividades estão programadas para terminar no domingo (21), quando um desfile de demonstrações militares, atividades para crianças e prestação de serviços médicos.

Na quarta-feira (17), às 9h, será realizada uma missa de ação de graças na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia com a presença de público, especialmente convidados e autoridades civis e militares. O dia também vai ter a realização de cultos evangélico e espírita, que serão realizados no 19º Batalhão de Caçadores e no Comando da 6ª RM, respectivamente.

Na quinta-feira (18), a partir das 7h30, será realizada uma atividade físico-militar com a participação de militares de todas as organizações militares do Exército sediadas em Salvador, das Forças Armadas coirmãs e das Forças Auxiliares no Centro Marechal Cantuária, em Amaralina.

Na sexta-feira (19), às 19h, o Comando da 6ª Região Militar vai promover a formatura de toda a Guarnição de Salvador, no 19° Batalhão de Caçadores, no bairro do Cabula. Na ocasião, vai ocorrer a comemoração do aniversário do Exército Brasileiro com a sociedade, destacando civis e militares que serão agraciados com diversas honrarias.

No sábado (20), das 9h às 14h30, os Fortes São Diogo e Santa Maria, situados na região do Porto da Barra, abrirão suas portas para receber visitantes.