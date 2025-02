SALVADOR

Programação oficial da festa de Iemanjá será ampliada para dois dias? Prefeito Bruno Reis responde

Gestor municipal destacou que, em 2025, festa atraiu mais de um milhão de pessoas

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) chegou à Colônia de Pescadores Z-1 às 15h45 deste domingo (2). Ao lado de alguns aliados políticos, como o deputado estadual Alan Sanches (União Brasil), o gestor municipal foi um dos responsáveis por levar o andor com a imagem de Iemanjá até às águas do Rio Vermelho. Em 2025, segundo o gestor, mais de 1 milhão de pessoas foram ao bairro. >

“É um evento que ressentia a nossa fé, a nossa cultura, a força da nossa fé, do povo soteropolitano. É um evento que transcende as dimensões da Bahia. Um milhão de pessoas participando hoje”, diz prefeito Bruno Reis. Em entrevista, o Reis respondeu se há a possibilidade de ampliar oficialmente os dias de evento. Veja a resposta no vídeo: >