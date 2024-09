DIA DAS CRIANÇAS

Projeto da Polícia Civil baiana arrecada brinquedos para doação

Com a proximidade do dia das crianças, no dia 12 de outubro, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, está realizando a campanha “Compartilhe Sorrisos”, arrecadando brinquedos. As doações irão para a Instituição Educar para o Futuro, em Itapuã.