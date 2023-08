Projeto do túnel subterrâneo para pedestres fica pronto até setembro, diz secretário

O projeto para a construção de um túnel para pedestres entre o Campo da Pólvora, em Nazaré, e o Taboão, no bairro do Comércio, está a todo vapor. Segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, a ideia inicial precisou passar por adaptações, mas tudo será finalizado até setembro.

"O projeto executivo está em fase de elaboração. Acredito que até o final do mês que vem ele estará pronto. A gente pensava em fazer a estação da Rua 12 de Outubro, mas vamos precisar realocar, porque o espaço é apertado e o Iphan só autorizou um pavimento, e a gente precisava subir um pouco mais. Estamos repensando o que fazer, mas o projeto executivo fica pronto até o final do próximo mês”, contou.

Depois que essa fase for concluída, a obra estará pronta para ser licitada. A estrutura terá 825 metros de extensão, ficará entre 12 e 50 metros de profundidade no solo e terá uma estação na Barroquinha. Segundo a estimativa da prefeitura, três mil usuários vão usar o equipamento por dia, com potencial de aumento desse fluxo em dias de evento na Arena Fonte Nova, além de ser explorado como atração turística.