CULTURA

Projeto Ponto Sonoro traz shows, oficinas gratuitas e mais em Salvador; confira programação

Iniciativa tem como objetivo dinamizar o Espaço Cultural Dona Neuza, na Boca do Rio

Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2025 às 14:51

Primeiro show terá Samba de Última Hora Crédito: Divulgação

Transformar um espaço cultural em um verdadeiro polo de criação, formação e difusão musical: essa é a proposta do Ponto Sonoro, projeto que ao longo de um ano irá promover 15 atividades gratuitas no Espaço Cultural Dona Neuza, localizado no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A iniciativa inclui shows, um podcast e cursos formativos nas áreas de produção musical. >

Ao todo, o Ponto Sonoro realizará seis shows no espaço. Cada edição contará com duas atrações musicais: uma banda anfitriã (Irmão Carlos Psicofunk) e uma banda convidada. Os shows serão ao vivo, com expectativa de alcançar até 60 mil pessoas ao longo da temporada, mas também terão gravações disponibilizadas posteriormente. >

Outro destaque é o Papo Sonoro, podcast que terá seis episódios apresentados pelo produtor cultural Irmão Carlos. A proposta é colocar frente a frente artistas emergentes e nomes consagrados da música para conversar sobre os bastidores da cena musical, marketing digital, carreira, gravação, entre outros temas relevantes. O conteúdo será distribuído pelo YouTube e Spotify, com expectativa de alcançar 30 mil ouvintes.>

Para quem busca formação profissional, o Ponto Sonoro oferecerá três cursos técnicos com carga horária de 24 horas cada, voltados para Conteúdo Audiovisual para Rede Sociais, Iluminação de espetáculos e atuação como Roadie. Os cursos terão formato híbrido (online e presencial) e oferecerão 30 vagas por turma, com prioridade para moradores da região.>

A oficina é gratuita. O valor da entrada para os shows será divulgado nas redes sociais. >

Espaço Cultural Dona Neuza

O projeto nasce da trajetória já consolidada do Espaço Cultural Dona Neuza como local de encontro de músicos, produtores e criadores da cidade. >

Agora, com o Ponto Sonoro, o espaço se fortalece como um HUB cultural, ampliando seu impacto na comunidade, promovendo acesso gratuito à cultura, formação profissional e difusão de talentos da cena musical baiana.>

Primeiro show já tem data e atrações