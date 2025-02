ALTA ESTAÇÃO

Projeto recolhe 100 toneladas de vidro em Caraíva, no Sul do estado

Total recolhido equivale a mais de 300 mil garrafas

Monique Lobo

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 15:58

Programa Vidrado, em Caraíva Crédito: Divulgação

Uma pilha de 100 toneladas de vidro foi retirada de Caraíva desde 2020, comunidade localizada em Porto Seguro, no Sul do estado, através do programa Vidrado, realizado em parceria pela SOLOS e o AWÊ/Inner, com apoio do Grupo Heineken. >

Todo esse vidro recolhido equivale a mais de 300 mil garrafas ou cerca de dez caminhões de cargas com dez toneladas cada. As atividades de coleta e beneficiamento são realizadas entre o Réveillon e o Carnaval, momento de alta temporada turística na região. >

O programa teve início após a comunidade de Caraíva apontar um problema ocasionado pela alta temporada: a geração de lixo aumentava até cinco vezes na região. A questão foi levada aoA WÊ/Inner, evento que acontece há quase uma década no local, que se juntou a SOLOS com uma solução de infraestrutura e fechamento da cadeia para as embalagens de vidro. >

Após a criação da iniciativa, quase 300 comércios locais começaram a participar ativamente e os resíduos de mais de 30 mil turistas foram coletados, evitando problemas de saúde pública e contaminação do solo.>

“O destino correto das embalagens de vidro ainda é um desafio em nível nacional e, em Caraíva, a preocupação era sanar esse problema que gerava um grande incômodo para a comunidade. Principalmente, devido aos resíduos que estavam sendo descartados em território indígena, formando lixões a céu aberto”, explicou Leticia Medeiros, coordenadora de Sustentabilidade do Grupo Heineken.>

Atualmente, o vidro é coletado por quadriciclos, substituindo as carroças de tração animal – como era feito antes do programa – e com capacidade de coletar mais de 790kg diariamente. Além disso, existem seis pontos de entregas voluntárias espalhados pela comunidade para que os turistas e moradores possam descartar corretamente os materiais. A região possui, ainda, uma central responsável pela separação e quebra do vidro, o que garante uma maior eficiência logística para a reciclagem.>

Segundo Medeiros, para este ano, as expectativas são altas. Em menos de um mês atuando na alta temporada de 2025, já foram coletadas dez toneladas, quase 30% do que foi coletado na temporada entre 2023 e 2024.>