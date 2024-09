BLOCOS AFRO

Projeto seleciona vinte blocos de matriz africana de Salvador para capacitação

As instruções falarão de desenvolvimento de estratégias de aprimoramento, acesso e permanência inovadora no mercado

O programa Acelera+ Blocos de Matrizes Africanas, que selecionará vinte blocos de Salvador para atividades de aceleração das entidades, está com inscrições abertas até o próximo domingo (15). O projeto gratuito atua definindo caminhos para o desenvolvimento de estratégias de aprimoramento, acesso e permanência inovadora no mercado para estes blocos.

Para participar, é necessário que o representante do bloco tenha mais de 18 anos e esteja disponível para participar de pelo menos 75% das programações. A lista de aprovados será divulgada no dia 18 deste mês, e a capacitação começará ainda em setembro, indo até o dia 10 de dezembro.

Para Maylla Pita, diretora de cultura da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), o Acelera+ reafirma o compromisso do Brasil com a cultura africana. “Um mês após essa reunião pública e diálogo, que reuniu cerca de 80 lideranças de blocos afro, afoxés, blocos de samba, de índio e de reggae da cidade, convocamos esses grupos para participar da aceleração que eles nos ajudaram a construir e que reforça o nosso compromisso com a cultura e com os grupos de matriz africanas em sua dimensão simbólica e, também, a partir do seu potencial econômico, com vistas à sustentabilidade”, avaliou.