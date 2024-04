BANDA LARGA

Provedores de pequeno porte são mais velozes que as operadoras nacionais na Bahia

Os provedores de pequeno porte ofereceram a melhor internet da Bahia em 2023. Das 228 cidades mapeadas pelo levantamento dos sites Minha Conexão e Melhor Plano, 212 registraram melhor desempenho na categoria velocidade, responsável por avaliar o desempenho de banda larga da região segundo índices de velocidade de download, upload e latência. As operadoras nacionais tiveram a melhor performance de internet em apenas 16 municípios do estado.

É por essa qualidade de provedores de pequeno porte que a atendente Juliana Pereira, 29 anos, trocou o serviço de empresas de distribuição nacional para um provedor de bairro. “Já teve situações de ficar sem internet e ter que avisar as coordenadoras que eu ia ter que me atrasar. Às vezes, a internet ficava instável ou fico sem internet durante minutos ou horas”, relata. Esse problema é prejudicial à operação do serviço, uma vez que as demandas de Juliana vão para outra pessoa.

De acordo com Alexandre Martins, gerente de produto dos sites, esse é o comportamento padrão do Brasil. Isso porque os provedores regionais conseguem um atendimento focado no cliente, com um grau maior de atenção. “Eles conseguem garantir um atendimento mais personalizado. Muitas vezes, esses provedores regionais trabalham com roteadores mais modernos. Como as instalações são pequenas, eles conseguem atingir esse nível de qualidade”, explica.