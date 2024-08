DIVERSÃO

Público ignora chuva e se diverte em aulão de dança no Parque da Cidade

Adultos, crianças e até cachorro foram até o local

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2024 às 13:35

Aulão divertiu público neste sábado (31) Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

A forte chuva que atingiu Salvador desde as primeiras horas deste sábado (31) não intimidou as mais de 200 pessoas que compareceram ao Parque da Cidade para curtir um aulão gratuito de dança.

O evento, Smart Fit Day, que acontece simultaneamente em 10 cidades brasileiras, comemora os 15 anos da rede de academias Smart Fit, começou às 8h e teve duração até 12h.

No palco, professores de aulas coletivas das unidades espalhadas pela cidade comandaram o público com aulas de Zumba e FitDance. Sucessos de artistas como Parangolé, Rogerinho, Léo Santana, Anitta e Madonna marcaram o evento, que teve som para todos os gostos.

Aulão reuniu público debaixo de chuva Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

O amor pela dança foi um dos motivos pelos quais o educador físico Matheus Venâncio, de 28 anos, saiu do Lobato e encarou quase 10km na chuva para chegar à Pituba. “Não tem essa possibilidade, de desistir de vir por causa de chuva. É o amor pela dança que me fez vir. Eu cheguei umas 7h e vou ficar até o final”, diz ele, que garantiu aguentar as quatro horas de dança sem dificuldade.

Quem veio do mesmo bairro e também encarou a chuva com um sorriso no rosto foi a estudante Jennifer Ornelas, de 18 anos. “Eu vim de longe enfrentei uma chuva muito forte para curtir meus professores do coração. Valeu muito a pena”, conta animada.

Frequentadora do Parque da Cidade aos fins de semana, a psicóloga Juliana Santos, 48, estava passando pelo local com a filha, Luna, de 14, quando viu a movimentação. "A gente sempre vem. Moramos bem perto e eu pretendia ficar em casa por causa da chuva, mas como melhorou um pouco, viemos curtir a natureza. Quando minha filha viu que estava tendo dança, pediu para curtirmos o evento. Foi maravilhoso. Quem tá na chuva é pra se molhar, né? Ninguém é de açúcar", brincou ela, que transformou o passeio, antes previsto para ser uma caminhada de meia horinha, em duas horas de dança.

Uma das organizadoras do evento, a executiva de trade marketing Laís Arnold, conta que bateu um medo por conta do dilúvio que atingiu Salvador, mas comemorou que o Parque da Cidade estava cheio.

“A gente começou um pouquinho mais calmo, mas a galera foi chegando. A gente sabe que a energia do povo baiano é única, é diferente de tudo. Foi um clima bem legal, de família. Tinha criança, até cachorro veio”, brincou ela, que além de destacar o clima familiar entre funcionários e alunos, falou da importância da diversidade do público. "A gente preza muito por democratizar e sair dessa imagem do padrão, então foi bem legal ver pessoas bastante diferentes aqui hoje", completou.

A Smart Fit tem 20 unidades em funcionamento em Salvador, com previsão de inaugurar mais seis nos próximos meses.