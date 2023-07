Quadrilha no Rio usava diplomas falsos da Uneb para conseguir registros de médicos

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) informou nesta segunda-feira (3) que notificou a polícia em relação um esquema de falsificação de diplomas para obtenção de registro para falsos médicos no Rio de Janeiro assim que percebeu que havia algo errado, em janeiro do ano passado. O esquema é investigado pela Polícia Federal.



Pelo menos 65 pessoas usaram os documentos forjados para obter o registro profissional, a maioria deles apresentando diploma da Uneb. Segundo nota da universidade, nenhuma das pessoas que usou os diplomas falsos estudou de fato na universidade. O esquema foi divulgado em reportagem do Fantástico, da TV Globo, no domingo.