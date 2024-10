VIOLÊNCIA EM SALVADOR

Quadrilha troca tiros com a polícia e suspeito é preso no Curuzu

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas no bairro do Curuzu, em Salvador, após uma troca de tiros com a polícia na noite de terça-feira (22). Segundo a Polícia Militar, agentes da 37ª Companhia Independente (CIPM) foram informados de indivíduos armados na região e, ao chegarem, um grupo atirou contra os militares.