GEOGRAFIA DO TRÁFICO

Rua do Curuzu vira fronteira de guerra entre traficantes do BDM e CV

Traficantes do CV usam a via para atacar localidade onde o BDM está presente

Wendel de Novais

Publicado em 17 de julho de 2024 às 06:30

Cápsulas de bala foram encontradas na entrada das localidades de Frades e Alegria Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As paredes cravejadas de bala da Unidade de Emergência Mãe Hilda, na Rua Direta do Curuzu, dão conta do que a via se tornou enquanto traficantes trocaram tiros nas últimas quatro madrugadas no bairro. O local é o ponto escolhido por integrantes da facção do Comando Vermelho (CV) para ataques contra o Bonde do Maluco (BDM), que ocupa as localidades de Frades e Alegria, margeadas pela via principal.

A Rua Direta do Curuzu, na altura de onde está a unidade de emergência, tem uma conexão com a Rua Progresso, que, de acordo com uma fonte policial, é usada pelos integrantes do CV. “A região como um todo é fatiada por essas duas facções. Eles disputam cada palmo das localidades aqui dispostas. O CV está em Santa Mônica e no Pero Vaz, que são próximos à Rua Progresso, utilizada por esses criminosos para chegar na Rua Direta”, fala o policial, que terá nome e cargo preservados.

Com o passar dos dias, a via utilizada como acesso pelo CV se converteu também em uma área onde os tiros acontecem, de acordo com morador que tem medo de revelar o nome. “Os caras do BDM perceberam que eles estavam usando para chegar aqui e se adiantaram para evitar a chegada deles de surpresa. É só ver na rua o estrago causado por eles”, aponta. No local, a reportagem localizou cápsulas de bala e cinco veículos perfurados de bala, o que prova o relato de quem vive no local.

Cinco veículos tinham marcas de tiros na Rua Progresso Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Além de armas, os grupos utilizam explosivos nos confrontos. No início da noite de segunda-feira (15), por volta das 18h, uma granada foi encontrada nas imediações da Unidade de Emergência Mãe Hilda por moradores, que chamaram a polícia. Procurada, a Polícia Militar confirmou o registro e informou que o Bope foi acionado, retirando a granada do local ainda na noite de segunda.

O que mais impressiona, no entanto, é o poder bélico dos homens que trocam tiros no local. Mais do que os buracos em paredes, moradores se assustam ao encontrar cápsulas de armas de diferentes calibres. “Tem cápsula de todo tamanho, umas menores e outras que fazem muito estrago. Você anda um pouco por aqui e vê espalhadas no chão as cápsulas. Todo mundo que vê se assusta, mas a gente nem se surpreende porque o barulho na madrugada já denuncia”, relata o morador.

Cápsulas estavam espalhadas na Rua Direta do Curuzu Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Na entrada para as localidades de Frades e Alegria, onde os traficantes do CV se posicionam para atirar contra rivais do BDM, a reportagem encontrou dezenas de cápsulas. Entre elas, estavam algumas de pistolas .40, pistolas 9mm, fuzis 5.56 e fuzis 7.62.