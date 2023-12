Quanto custa curtir o Festival da Virada de camarote?

Uma das maiores festas de Réveillon do país, o Festival Virada Salvador reunirá artistas renomados em cinco dias de festa, com mais de 12h ininterruptas de música por dia, entre 28 de dezembro e 1° de janeiro. A festa na tradicional Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, poderá ser curtida gratuitamente, mas também oferta ambientes para aqueles que buscam uma certa exclusividade, por meio do camarote, que é dividido em duas áreas: Espaço Prime (acesso frente palco) e Espaço Elegance. Os ingressos podem ser adquiridos nos valores entre R$ 100 e R$ 1.340.