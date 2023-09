Confira todos os detalhes do Festival Virada Salvador 2024

A Prefeitura anunciou a programação do Festival da Virada 2024, que terá 12 horas de música sem intervalos. Crédito: Arisson Marinho/ARQUIVO CORREIO

Mais de 12 horas ininterruptas de música por dia, estrutura inédita e atração internacional. Essas são as maiores novidades do Festival Virada Salvador 2024, que receberá milhares de soteropolitanos e turistas entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro. O cenário da festa continua sendo a tradicional Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, por onde passarão 485 artistas, entre músicos e cantores, nos cinco dias de festival. A grade completa do palco principal, que terá 36 atrações, foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, no Wish Hotel da Bahia, na manhã desta quinta-feira (21).

Pela primeira vez um artista internacional irá se apresentar no Festival Virada Salvador. O escolhido foi o cantor nigeriano Rema, de 23 anos. O show acontecerá no dia 30 (sábado), quando Claudia Leitte, Vintage Culture, João Gomes, Xanddy Harmonia, Ana Castela, Leonardo e Eric Land também passarão pelo palco principal (confira a lista completa abaixo). O prefeito Bruno Reis, que guardava segredo sobre quem seria a atração internacional da festa, comentou a escolha.

“Ele é um jovem cantor de afrobeat estourado em todas as paradas mundiais. É um homem negro, que tem potencial para insipirar nossos jovens e ajuda a consolidar Salvador como a capital afro”, disse o prefeito. “Calm Down”, que no ano passado ganhou uma versão com a cantora Selena Gomez, é o principal hit do cantor nigeriano Rema.

Outra grande novidade desta edição será o Super Trio, um trio elétrico montado em frente à roda gigante, que receberá atrações regionais. Até agora, oito artistas foram confirmados. Entre eles: Oh Polêmico, A Dama e Cortejo Afro. O trio será ligado ao palco principal, através de uma passarela para que os artistas possam aproveitar os dois espaços. As apresentações musicais vão ocorrer de forma intercalada, o que vai garantir mais de 12 horas de música sem interrupções todos os cinco dias.

Os shows terão início às 17 horas e o fim da festa só acontece de manhã, depois das 5 horas. A estrutura montada na Boca do Rio terá ainda praça de alimentação, espaço gamer e tirolesa.

A cantora Ivete Sangalo voltará a comandar a contagem regressiva para o novo ano e subirá ao palco principal antes da meia-noite. No ano passado, Claudia Leitte ficou responsável pela virada. Nesta edição, a cantora se apresenta no dia 30. Entre as atrações, que contemplam diversos gêneros musicais, estão aquelas que vão se apresentar no Virada Salvador pela primeira vez. É o caso da banda BaianaSystem, Família Gil, Ana Castela e Leonardo.

Para o prefeito Bruno Reis, o festival é uma oportunidade para que moradores da cidade aproveitem um evento com grandes atrações gratuitamente. “Essa festa é especial para a população, que poderá apreciar as principais atrações musicais do Brasil, sem a necessidade pagar para tanto”, falou. O Festival Virada Salvador também é oportunidade de renda para ambulantes, que poderão se cadastrar para trabalhar na festa. No ano passado, 600 licenças foram disponibilizadas.

Diferentemente do que aconteceu nas últimas edições, quando a festa no dia 1º encerrava mais cedo, neste ano, as sete atrações do palco principal deverão levar o festival até a madrugada. Família Gil, Daniela Mercury, Saulo, Timbalada, Psirico, Tuca e Danniel Vieira estão confirmados no primeiro dia do ano. Mais atrações serão divulgadas nas próximas semanas.

“Antes, o dia 1º começava e terminava mais cedo. Agora, vai começar mais cedo e terminar mais tarde, com atrações de peso. Ninguém melhor do que Gilberto Gil para representar esse grande momento”, celebrou o prefeito Bruno Reis.

Pedro Tourinho, secretário de Cultura e Turismo de Salvador, também comemorou a escolha dos artistas e falou sobre o impacto do evento para o turismo da cidade. “Além de celebrar o novo ano, o festival possibilita uma geração de negócios significativa para a cidade”, pontuou. A expectativa da prefeitura é que o festival gere uma movimentação econômica de mais de R$400 milhões.

A mistura de ritmos com artistas locais e atrações nacionais consolida a capital baiana como um dos principais destinos do Brasil no final do ano, como lembra Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur). “O Festival Virada Salvador se posiciona como a maior festa de Réveillon do Brasil, são mais de 2 milhões de pessoas que passam por aquele espaço. É um movimento de música da nossa cidade, que é um dos nossos maiores atrativos”, disse.

No ano passado, o Festival da Virada voltou a acontecer depois de dois anos de pandemia e reuniu mais de 2 milhões de pessoas, durante os cinco dias de festa. Foram 40 shows do palco principal, além de 34 apresentações no palco Brisa. A expectativa da prefeitura é que a nova edição do evento supere as marcas inéditas do ano passado.

Durante o evento em que as principais atrações da festa foram anunciadas, o prefeito Bruno Reis disse esperar que a violência urbana não atrapalhe o festival. O gestor municipal espera que os conflitos que ocorrem em diversas localidades de Salvador estejam apaziguados até o final do ano. “Espero que daqui para lá o clima de tensão que a cidade vive hoje seja superado e que as forças de segurança possam restabelecer a ordem”, falou.

O prefeito ressaltou ainda que não foram registradas ocorrências significativas durante o show da cantora Pitty, realizado no Rio Vermelho, no último domingo (17). “O lançamento desse evento mostra, para o Brasil, que a cidade, apesar dos problemas, tem capacidade de garantir a segurança da população em grandes eventos”, completou Bruno Reis.

Com o símbolo do coração, nova identidade visual da Prefeitura é de Salvador é lançada

A divulgação das atrações do Festival Virada Salvador 2024 também marcou o lançamento da nova identidade visual da prefeitura. A partir do slogan “É tão bom. É Salvador”, a marca aposta na afetividade e identificação que soteropolitanos e turistas sentem ao transitar pela cidade. O símbolo de um coração amarelo é acompanhado da sigla SSA, código internacional da aviação para a capital baiana que se tornou apelido da cidade.

O secretário de Cultura e Turismo de Salvador explicou a necessidade do estabelecimento de uma nova identidade visual, após a pandemia. “A gente vem de um momento em que a cidade se destacou pela forma responsável com que lidou com a pandemia. Desde então, equipamentos culturais foram inaugurados e Salvador se consolidou como um dos principais destinos do Brasil. Por isso, lançamos uma identidade que representa a paixão pela cidade”, disse Pedro Tourinho.

Já o prefeito Bruno Reis ressaltou que a nova marca é mais “instagramável”. “A nossa marca ‘Salvador’ era muito extensa e quando as pessoas tiravam foto ao lado do painel, ficava muito longe. Agora nossa marca é mais ‘instagramável’ e representa o orgulho que temos dessa nova Salvador”, disse o prefeito, fazendo referência aos painéis com o nome da cidade que estão presentes nos pontos turísticos.

Programação completa do palco principal

Dia 28:

Anitta

Xand Avião

Nattan

Zé Vaqueiro

Durval Lelys

Olodum

Parangolé

Eric Land

Dia 29:

Alok

Wesley Safadão

Mari Fernandez

Léo Santana

Nadson O Ferinha

BaianaSystem

Olodum

Dia 30:

Rema

Claudia Leitte

Vintage Culture

João Gomes

Xanddy Harmonia

Leonardo

Ana Castela

Dia 31:

Ivete Sangalo

Bell Marques

Jorge e Mateus

Simone Mendes

Xamã

Thiago Aquino

Lincoln Senna

Dia 1º:

Família Gil

Daniela Mercury

Saulo

Timbalada

Psirico

Tuca

Daniel Vieira

Atrações confirmadas no Super Trio